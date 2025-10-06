Si allontana dal suo Comune senza permesso è la seconda volta in pochi mesi | in manette

Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri di Argenta hanno arrestato un 34enne ‘sorvegliato speciale’ che, senza alcun tipo di autorizzazione da parte del Tribunale di Perugia, si è allontanato dal Comune di Gubbio, dove aveva l’obbligo di permanere. L’uomo, che si aggirava nei presi della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

