Si allontana dal suo Comune senza permesso è la seconda volta in pochi mesi | in manette
Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri di Argenta hanno arrestato un 34enne ‘sorvegliato speciale’ che, senza alcun tipo di autorizzazione da parte del Tribunale di Perugia, si è allontanato dal Comune di Gubbio, dove aveva l’obbligo di permanere. L’uomo, che si aggirava nei presi della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: allontana - comune
Jashari allontana lo "spettro" Cdk: "Abbiamo una sola cosa in comune, veniamo entrambi dal Bruges"
La governatrice allontana il discorso legato alla vicenda sulla #decadenza: "Ai sardi interessa una Giunta che risponda su sanità, trasporti e vicinanza ai comuni" - X Vai su X
La governatrice allontana il discorso legato alla vicenda sulla #decadenza: "Ai sardi interessa una Giunta che risponda su sanità, trasporti e vicinanza ai comuni" Vai su Facebook