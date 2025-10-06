Si affaccia dalla finestra e spara sui passanti 15 feriti a Sydney | Esplosi tra 50 e 100 colpi di fucile

Un uomo di 60 anni si è affacciato dalla finestra della sua abitazione e ha aperto il fuoco su passanti e auto che circolavano in una strada di Sydney (Australia). Ha sparato tra i 50 e i 100 colpi di fucile prima di essere arrestato. A quanto si apprende, 15 persone sono rimaste ferite: una è in gravi condizioni. Le altre sono state curate per ferite da schegge o vetri frantumati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: affaccia - finestra

Si affaccia dalla finestra di casa e minaccia di lanciarsi nel vuoto: i carabinieri lo salvano

#serieBmaschile @canottierionginavolley Volley Canottieri Ongina SERIE B MASCHILE. La Canottieri Ongina si affaccia alla Finestra sul Po MONTICELLI D'ONGINA (PC). Per la squadra giallonera aperitivo di inizio stagione nell'incantevole location di San N Vai su Facebook

Si affaccia dalla finestra e spara sui passanti, 15 feriti a Sydney: “Esplosi tra 50 e 100 colpi di fucile” - Un uomo di 60 anni si è affacciato dalla finestra della sua abitazione e ha aperto il fuoco su passanti e auto che circolavano in una strada di Sydney ... Scrive fanpage.it

Si affaccia alla finestra con un fucile e spara all'impazzata su persone e auto nel cuore di Sydney - L'uomo ha 60 anni, gli inquirenti escludono al momento motivazioni legate al terrorismo ... Da today.it