Shpendi firma il pari Ceesay intraprendente
FULIGNATI 6.5 – Non impeccabile su un corner ad inizio gara, poi sale in cattedra come sempre respingendo i tentativi di Merkaj e Coulibaly, quasi mai impegnato invece nella ripresa. LOVATO 6 – Stavolta anche lui nella prima frazione soffre la fisicità di Merkaj e Pecorino, meglio nel secondo tempo anche in fase di impostazione. GUARINO 5.5 – Bene nel gioco aereo, è pericoloso due volte anche nell’area avversaria, ma in marcatura è spesso in difficoltà e si addormenta in occasione del vantaggio altoatesino. OBARETIN 6 – Attento nelle letture, non sempre deciso nei duelli, nel finale è suo il traversone per il gol partita di Nasti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ecco le formazioni iniziali di #CesenaReggiana CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Adamo; Blesa, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani. REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Marras, R
