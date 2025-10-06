Il nuovo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha spinto ancora più in alto l’asticella dei primati nello streaming e al cinema, trasformando un’uscita discografica in un evento culturale globale capace di muovere emozioni, numeri e rituali collettivi in tempo reale. L’uscita è avvenuta il 3 ottobre 2025, con un’attenzione planetaria che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Showgirl vola: Taylor Swift tra record Spotify e trionfo al botteghino