Showgirl vola | Taylor Swift tra record Spotify e trionfo al botteghino
Il nuovo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha spinto ancora più in alto l'asticella dei primati nello streaming e al cinema, trasformando un'uscita discografica in un evento culturale globale capace di muovere emozioni, numeri e rituali collettivi in tempo reale. L'uscita è avvenuta il 3 ottobre 2025, con un'attenzione planetaria che .
Vola Taylor Swift col dietro le quinte sul nuovo disco, The Life of a Showgirl, terzo anche al botteghino italiano, guidato ancora da Paul Thomas Anderson; solo sei milioni di incassi per il debutto
Nel primo giorno della sua pubblicazione, The Life Of A Showgirl di Taylor Swift diventa l'album più ascoltato su Spotify e supera i 2 milioni e mezzo di copie vendute. The Life Of A Showgirl inizia la marcia trionfale su Spotify: numeri da capogiro dopo sole 24 ore per il lavoro in studio di Taylor Swift