She Said Maybe | una commedia romantica d’ambientazione turca incerta come il suo titolo – Recensione

Durante una gita romantica ad Amburgo per festeggiare il loro secondo anniversario, Can intende chiedere a Mavi di sposarlo ma un imprevisto fa slittare la proposta. Il ragazzo decide che il momento giusto sarà allora a Istanbul, luogo di origine di lei, dove intende portarla per un viaggio di dieci giorni e trovare lì l'occasione propizia. La madre di Mavi le ha però sempre nascosto la verità sul suo compianto marito e la protagonista di She Said Maybe farà una scoperta inaspettata. Un articolo uscito su una rivista di architettura che celebra un riconoscimento vinto da Mavi attira l'attenzione della nonna paterna Yadigar Bilgin, appartenente a una potente famiglia turca.

