She Said Maybe | una commedia romantica d’ambientazione turca incerta come il suo titolo – Recensione
Durante una gita romantica ad Amburgo per festeggiare il loro secondo anniversario, Can intende chiedere a Mavi di sposarlo ma un imprevisto fa slittare la proposta. Il ragazzo decide che il momento giusto sarà allora a Istanbul, luogo di origine di lei, dove intende portarla per un viaggio di dieci giorni e trovare lì l’occasione propizia. La madre di Mavi le ha però sempre nascosto la verità sul suo compianto marito e la protagonista di She Said Maybe farà una scoperta inaspettata. Un articolo uscito su una rivista di architettura che celebra un riconoscimento vinto da Mavi attira l’attenzione della nonna paterna Yadigar Bilgin, appartenente a una potente famiglia turca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: said - maybe
She Said Maybe: la commedia romantica turca, tra le più viste in Italia, ha scalato anche la Netflix global Top 10. LINK NEI COMMENTI Vai su Facebook
She Said Maybe: una commedia romantica d’ambientazione turca, incerta come il suo titolo – Recensione - She Said Maybe, recensione: sì, no, forse Una commedia romantica per funzionare e attirare il favore del pubblico ha bisogno di personaggi in grado di suscitare simpatia, ma quando entrambi i ... Secondo superguidatv.it
She Said Maybe: la nuova commedia romantica turca da non perdere su Netflix - Tra pressioni familiari, amore e ambizione amerete questa commedia turca. Da tag24.it