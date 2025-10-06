Sharon Osbourne è ritornata a parlare del marito e leggenda del rock, Ozzy scomparso lo scorso luglio, a distanza di diciassette giorni dal concerto Back To The Beginning, con il quale salutava il pubblico dei Black Sabbath in uno show tenutosi nella sua città natale, Birmingham. Il Times a riguardo ha pubblicato un estratto nel libro postumo di imminente uscita, Last Rites dove è possibile leggere le paure di Osbourne di non essere in grado di esibirsi al mega evento. “Tre giorni dopo il nostro arrivo in Inghilterra ero di nuovo in ospedale. La mia pressione sanguigna mi ha tenuto lì per otto giorni, durante i quali non ho avuto altro da fare che preoccuparmi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sharon Osbourne ha rivelato il “piano b” se Ozzy non si fosse esibito all’ultimo concerto dei Black Sabbath