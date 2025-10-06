Sharing mobility verso città più sostenibili Numeri e tendenze
La mobilità condivisa è ormai entrata a far parte delle abitudini degli italiani. Sempre più nostri connazionali utilizzano questa modalità di spostamento soprattutto nei contesti urbani, grazie anche allo sviluppo delle piattaforme digitali. E la domanda è in continua crescita. Se lo scorso anno i noleggi erano stati 50 milioni, quest’anno se ne prevedono 60 milioni, uno per ogni italiano. E il 90% della flotta utilizzata è a zero emissioni. Tutto bene quindi? Non proprio. A fronte di una domanda che cresce, cala l’offerta dei servizi, dei veicoli, degli operatori. Nel 2024 i veicoli in sharing sono 96 mila, 15% in meno rispetto al 2022; il numero dei servizi è di 170 (-26%); gli operatori 35 (-24%). 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: sharing - mobility
