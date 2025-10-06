Shanghai Musetti batte Darderi nel derby e vola gli ottavi Ora Auger-Aliassime

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti c'è. L'azzurro, numero 9 del ranking Atp, batte Luciano Darderi nel derby del terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 7-5 7-6. Oggi, lunedì 6 ottobre, il toscano ha la meglio al termine di una sfida di altissimo livello, durata oltre tre ore, e chiusa grazie a due scatti nei momenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

