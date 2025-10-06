Shailene Woodley | In Europa vedo qualcosa che negli Stati Uniti non succede più le persone si siedono ancora a pranzo e parlano tra loro senza dispositivi in mano
Attrice, produttrice, simbolo di una generazione, ora pronta a diventare Janis Joplin. A Milano per i Sustainable Fashion Awards e presto al cinema con Motor City, Shailene Woodley racconta la sua idea di impegno e l’importanza di restare presenti in un mondo che non si ferma mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Shailene Woodley: «In Europa vedo qualcosa che negli Stati Uniti non succede più, le persone si siedono ancora a pranzo e parlano tra loro senza dispositivi in mano» - A Milano per i Sustainable Fashion Awards e presto al cinema con Motor City, Shailene Woodley racconta la sua ide ... Riporta vanityfair.it