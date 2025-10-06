Sgominato giro di spaccio ad Agropoli | cinque pusher nei guai

Smantellata rete di spaccio ad Agropoli. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura sottoponendo una persona agli arresti domiciliari, una all'obbligo di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

