Sgarbi l’avvocato della figlia accusa la Rai | Nessun contraddittorio nei talk di Matano Venier e Balivo A rischio l’incolumità di Evelina
Si alza il livello dello scontro tra la famiglia Sgarbi e il servizio pubblico televisivo. In una lettera dai toni duri e inequivocabili, l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, ha formalizzato una protesta ufficiale contro la Rai, indirizzandola all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, al Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini e alla Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. Al centro della denuncia, la gestione mediatica del caso giudiziario che coinvolge la figlia di Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario alla Cultura e attuale sindaco di Arpino. Leggi anche: Evelina ed Alba Sgarbi, chi sono le due figlie di Vittorio Sgarbi Secondo il legale, Evelina Sgarbi sarebbe stata vittima di un trattamento informativo fazioso, squilibrato e lesivo della dignità personale, all’interno di alcuni dei programmi più popolari della televisione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sgarbi - avvocato
Sgarbi attacca la figlia: "Mi ha offeso" e fa un annuncio inaspettato. Interviene l'avvocato di lei
Vittorio Sgarbi riappare in pubblico dopo mesi di assenza. L'occasione sono le Regionali nelle Marche, dove il critico d'arte e politico ha fissato la residenza dal 2017. Accompagnato al voto dalla compagna Sabrina Colle e dall'avvocato Giampaolo Cicconi, ha Vai su Facebook
Vittorio Sgarbi, il legale della figlia accusa la Rai: «Nessun contraddittorio nei talk di Matano, Venier e Balivo. A rischio l'incolumità di Evelina» - Nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Evelina Sgarbi, figlia dell’ex sottosegretario alla Cultura e attuale sindaco di Arpino, Vittorio Sgarbi. Secondo msn.com
Evelina Sgarbi a Le Iene: "Mio padre gestito da un cerchio tragico". Il suo legale accusa la Rai, "non è imparziale" - "Sono preoccupata per la salute di mio padre perché gli voglio bene. Come scrive huffingtonpost.it