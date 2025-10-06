Sgarbi l’avvocato della figlia accusa la Rai | Nessun contraddittorio nei talk di Matano Venier e Balivo A rischio l’incolumità di Evelina

Si alza il livello dello scontro tra la famiglia Sgarbi e il servizio pubblico televisivo. In una lettera dai toni duri e inequivocabili, l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, ha formalizzato una protesta ufficiale contro la Rai, indirizzandola all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, al Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini e alla Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. Al centro della denuncia, la gestione mediatica del caso giudiziario che coinvolge la figlia di Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario alla Cultura e attuale sindaco di Arpino. Leggi anche: Evelina ed Alba Sgarbi, chi sono le due figlie di Vittorio Sgarbi Secondo il legale, Evelina Sgarbi sarebbe stata vittima di un trattamento informativo fazioso, squilibrato e lesivo della dignità personale, all’interno di alcuni dei programmi più popolari della televisione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

