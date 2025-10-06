Sfruttavano nei campi i loro connazionali pagati sei euro l' ora e in alloggi fatiscenti | in 5 a processo per caporalato

Anconatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Li avrebbero avvicinati nei centri di accoglienza dove arrivavano senza nulla e anche senza speranze. Da lì li avrebbero reclutati per farli lavorare per 12 ore al giorno sottopagandoli 5-6 euro all'ora, sotto il sole e sotto le intemperie. Cinque pachistani, residenti tra Cupramontana e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sfruttavano - campi

Cerca Video su questo argomento: Sfruttavano Campi Connazionali Pagati