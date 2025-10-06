Sfilata Identity e Premio Asso Moda accendono i giovani stilisti
Applausi, occhi lucidi e tanta energia hanno accompagnato la “Sfilata Identity” con il “Premio Asso Moda” a Milano, nel pieno della Milano Fashion Week. Un appuntamento nato per lasciare il segno, dove giovani talenti e professionisti affermati hanno intrecciato visioni e competenze, dando vita a una giornata intensa e carica di aspettative concrete. Un debutto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sfilata - identity
Sfilata Identity e Premio Asso Moda, Milano punta sui nuovi talenti
Milano Fashion Week. Sfilata Identity e Premio Asso Moda. Intervista a Maurizio Governa, presidente di Assomoda, Federazione Italiana degli Agenti e Distributori della Moda e dello Sport. Link pubblicazione: https://www.lempatico.it/mfw-sfilata-identity-e-pre Vai su Facebook