Sex and the City non è finita con And Just Like That? Parla Sarah Jessica Parker

Intervistata da CBS Morning, l'attrice ha ammesso che Carrie Bradshaw potrebbe essersi solo presa una pausa. In attesa di tornare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sex and the City non è finita con And Just Like That? Parla Sarah Jessica Parker

In questa notizia si parla di: city - finita

Sex and the City non è finita con And Just Like That? Sarah Jessica Parker: "Solo una pausa"

L'attesa è finita: mancano solo due giorni! Milano City Cut & Culture sarà un’esperienza esclusiva dedicata al mondo dell’hairstyling, alla quale parteciperò come National Cut Ambassador. Preparati a vivere creatività, innovazione e stile… il countdown è uff Vai su Facebook

? #DeGiovanni: "Partita finita di fatto al ventesimo minuto, ma risolta di fatto da due grandissime giocate individuali. Il City è la peggior squadra contro cui rimanere in 10 per il modo in cui palleggia e ti nasconde palla" #ManchesterCityNapoli - X Vai su X

La storia di Sex and the city non è finita qui? Sarah Jessica Parker non si arrende e Sex and… - Sarah Jessica Parker non si arrende e Sex and the City potrebbe proseguire ancora. Lo riporta ciakgeneration.it

Sex and the City non è finita con And Just Like That? Sarah Jessica Parker: "Solo una pausa" - And Just Like That si è conclusa dopo tre stagioni ma, stando alle ultime dichiarazioni di Sarah Jessica Parker, forse non abbiamo detto addio per sempre al franchise di Sex and the City e a Carrie Br ... Come scrive comingsoon.it