Settore giovanile Arezzo | weekend tra battute d’arresto e segnali incoraggianti
Fine settimana intenso per il settore giovanile dell’Arezzo, impegnato nei rispettivi campionati nazionali con risultati alterni ma prestazioni comunque incoraggianti. La Primavera subisce una pesante sconfitta in trasferta contro il Latina (6-0), mentre gli Under 17 cedono 3-1 all’Alcione Milano, nonostante una prestazione combattuta e alcuni spunti di qualità. Gli Under 16 pareggiano 0-0 contro la Vis Pesaro in una gara equilibrata ma poco spettacolare. Buoni segnali dagli Under 15, che strappano un prezioso 1-1 in trasferta contro l’Alcione, dimostrando solidità e capacità di reazione. Da segnalare anche l’esordio positivo degli Under 14, che pareggiano 0-0 a Pisa grazie a un grande intervento del portiere Ciucchi, autore di una parata decisiva su rigore. 🔗 Leggi su Lortica.it
