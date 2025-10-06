Settimana nazionale della Protezione civile appuntamento con il seminario pubblico ‘Rischio sismico’

Cesenatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come si origina un terremoto e quali sono i suoi effetti? Come possiamo prepararci? Da domenica 5 a lunedì 13 ottobre si celebra la settima edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della ‘Giornata internazionale per la riduzione del rischio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - nazionale

Frosinone, XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica: programma e ospiti della settimana

Settimana di Ferragosto, i Carabinieri Forestali intensificano la vigilanza nelle aree del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Napoli capitale della fede e della cultura, dal 25 agosto via alla 75ª Settimana liturgica nazionale 

settimana nazionale protezione civileCesena, settimana della Protezione Civile: un seminario pubblico a palazzo del Ridotto - Da domenica 5 a lunedì 13 ottobre si celebra la settima edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in ... Riporta corriereromagna.it

settimana nazionale protezione civileDall’Unical parte la “Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025” - Saranno presenti Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Ciciliano, e la Ministra dell’Università ... Come scrive quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Nazionale Protezione Civile