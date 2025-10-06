Settimana Intensa in Regione | dai Disservizi Enel alla Sanità i Temi Caldi nelle Commissioni

Martedì 7 Ottobre: Cultura, Lavoro e Sociale in Primo Piano. La settimana si apre domani, martedì 7 ottobre alle ore 10, con la convocazione in seduta straordinaria della Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. Sul tavolo ci sono diversi progetti di legge di grande rilevanza. Si discuterà di un provvedimento per la valorizzazione dell’immagine della Regione Abruzzo e il sostegno alla ricerca universitaria, così come di una nuova disciplina per le Cooperative di Comunità. Altri temi centrali saranno le norme regionali in materia di diritto allo studio e un’importante proposta per la promozione dell’educazione alla parità di genere e la prevenzione della violenza nelle istituzioni formative. 🔗 Leggi su Citypescara.com