Settimana della cultura italo- polacca

Musica, storia e letteratura, arrivano gli eventi culturali con l’associazione pugliese italo polacca per la IX edizione della settimana della cultura a Bari dall'11-16 ottobre 2025INGRESSO GRATUITO. 🔗 Leggi su Baritoday.it

A Varsavia incontro con J. Palkiewicz, esploratore italo-polacco - L'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia organizza, oggi alle 18, un incontro con Jacek Palkiewicz, giornalista ed esploratore italo- Lo riporta ansa.it

