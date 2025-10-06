Sette punti per lo sviluppo economico di Piacenza al via la campagna

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per un territorio di lavoro e impresa”. È questo il cuore del messaggio che le associazioni datoriali piacentine, insieme alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil del territorio, hanno voluto rilanciare con forza alle istituzioni, chiedendo una politica industriale europea e nazionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sette - punti

Le Casette dell’acqua ripartono: sette punti attivi a Riccione entro ottobre

Cerca Video su questo argomento: Sette Punti Sviluppo Economico