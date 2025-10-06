Sette giorni al carcere il grido disperato di Sarkozy | Se devo dormire in prigione dormirò in prigione! La sinistra ride Le Pen lo difende

Nicolas Sarkozy affida ad un post sui social la sua reazione alla condanna di cinque anni, con effetto immediato, che lo porterà dietro le sbarre il prossimo 14 ottobre: “ Mi aspettavo tutto, ma non questo, lo ammetto. È andato anche oltre quanto avrei potuto immaginare. L’esecuzione immediata è una misura eccezionale, che può essere disposta solo con una decisione “speciale e motivata” quando i fatti particolari del caso lo richiedono. Non c’era alcuna giustificazione per ordinarla nei miei confronti. I magistrati hanno invocato “il rischio di turbamento dell’ordine pubblico”. Sulla base di quali prove? I fatti risalgono a 20 anni fa, sono stato assolto da 3 dei 4 reati di cui ero accusato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

