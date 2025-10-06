Sette DOP italiane in vetrina con AFIDOP ad Anuga 2025
Dal 5 al 9 ottobre, l’eccellenza casearia con marchio DOP sarà al centro della scena ad Anuga 2025, a Colonia. AFIDOP guida una partecipazione dedicata, con uno spazio pensato per celebrare qualità, tradizione e unicità dei formaggi italiani, tra incontri professionali, showcooking e degustazioni che raccontano un patrimonio inimitabile. L’energia di Anuga 2025 La cornice . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
