Sette DOP italiane in vetrina con AFIDOP ad Anuga 2025

Sbircialanotizia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 al 9 ottobre, l’eccellenza casearia con marchio DOP sarà al centro della scena ad Anuga 2025, a Colonia. AFIDOP guida una partecipazione dedicata, con uno spazio pensato per celebrare qualità, tradizione e unicità dei formaggi italiani, tra incontri professionali, showcooking e degustazioni che raccontano un patrimonio inimitabile. L’energia di Anuga 2025 La cornice . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sette dop italiane in vetrina con afidop ad anuga 2025

© Sbircialanotizia.it - Sette DOP italiane in vetrina con AFIDOP ad Anuga 2025

In questa notizia si parla di: sette - italiane

Le partite di oggi, sette italiane in campo per le amichevoli: il Milan sfida l'Arsenal

In 9 mesi il Comune ha riconosciuto 571 nuove cittadinanze italiane, sette gli ultimi giuramenti

Domenica di sangue sulle strade italiane: sette vittime in una sola giornata

Sette italiane tra i brand con maggiore reputazione al mondo. Ferrari top 10 - Sono i settori a cui appartengono i sette brand italiani inseriti nella Global RepTrak 100. primaonline.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sette Dop Italiane Vetrina