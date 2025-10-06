Settantacinque anni del Cuam per festeggiarli arriva il Presidente Sergio Mattarella
L'annuncio lo da direttamente Don Dante Carraro: «Il prossimo 22 novembre a Padova sarà con noi, per i nostri 75 anni di vita, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Torna a Padova il Capo dello Stato a distanza di qualche anno, esattamente dal 19 maggio 2022 in occasione di un altro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
