Sesto nuova stazione di ricarica veicoli elettrici ultra-veloce | tecnologia sostenibilità e arte con Ewiva

Sesto San Giovanni (Milano), 6 ottobre 2025 – Tecnologia, sostenibilità e arte si incontrano a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, ha inaugurato una nuova stazione di ricarica ultra-veloce in via Luigi Pirandello – angolo viale Pier Paolo Pasolini, a pochi minuti dal cuore commerciale della città. Il nuovo sito è dotato di 2 colonnine – o infrastrutture di ricarica - da 150kW ciascuna, per un totale di 4 punti di ricarica (PoC). L’area, strategicamente posizionata nelle vicinanze di servizi e attività commerciali, è pensata per offrire una sosta pratica, rapida e funzionale a tutti gli e-driver. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

