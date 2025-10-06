Nel segno di Sestini. Il Casentino Academy inizia ad ingranare e alla quarta giornata si trova al secondo posto del girone C di Promozione - in compagnia di Audax Rufina, Settignanese e Montagnano - grazie alla balle vittoria contro il Viciomaggio. Un successo che acuisce la crisi di risultati dei biancoverdi, ultimi da soli con un punto all’attivo. In casa dei gialloverdi ci pensa il solito Sestini a sbloccare l’incontro ma Benucci fa 1-1. Il Casentino Academy però trova la zampata vincente ancora con Sestini che su rigore decide l’incontro e regala tre punti pesanti alla propria formazione. Gol, spettacolo e colore: ecco gli ingredienti di Centro Storico Lebowski-Alberoro, formazioni che vantano due tra le tifoserie più calde nel panorama calcistico toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sestini lancia il Casentino. Foiano, 3 gol e prima gioia