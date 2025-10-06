Servier Emilio Gagliardi nuovo presidente in Italia

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Da ottobre Emilio Gagliardi è il nuovo presidente del gruppo Servier in Italia, una tra le affiliate più importanti della multinazionale francese (quarta per fatturato a livello globale e prima in Europa), che da ottobre 2023 gestisce anche Malta. Gagliardi, forte di una consolidata esperienza nel settore farmaceutico e nella gestione aziendale – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: servier - emilio

servier emilio gagliardi nuovoServier, Emilio Gagliardi nuovo presidente in Italia - Da ottobre Emilio Gagliardi è il nuovo presidente del gruppo Servier in Italia, una tra le affiliate più importanti della multinazionale francese (quarta per fatturato a livello globale e prima in Eur ... msn.com scrive

Servier: Fabrizio Colajanni nuovo Finance & Administration Director in Italia - Il Gruppo Servier in Italia annuncia la nomina di Fabrizio Colajanni come nuovo Finance & Administration Director. Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Servier Emilio Gagliardi Nuovo