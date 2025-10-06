Serve sangue per Gaetano | l’appello si diffonde sui social in tanti al San Pio per donare
Tempo di lettura: 2 minuti Ore di angoscia e di speranza per Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale “San Pio” di Benevento dopo il violento episodio avvenuto a Montesarchio. Il giovane, colpito alla testa con una mazza da baseball, è stato operato d’urgenza ed è ora in coma farmacologico nel reparto di neurorianimazione. Le sue condizioni restano molto critiche ma stabili, e la notizia che abbia superato la notte ha acceso un filo di fiducia tra familiari, amici e tutta la comunità. Nelle ultime ore è stato lanciato un appello urgente per la donazione di sangue destinato al ragazzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: serve - sangue
