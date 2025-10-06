VILLAFRANCHESE 0 GRAGNOLESE 0 VILLAFRANCHESE: Liccia, Baldassini, Iorfida, Caroli, Ciuffani, Marchionna, Trevisan (56’ Bianchi), Ortelli, Branca, Pettazzoni, Vicari (68’ Formentini). A disp.: Menchini, Mandaliti, Bonotti, Coduri, Preti, Menghini, Sordi. All.: De Angeli. GRAGNOLESE: Gerali, Pigoni, Borghetti, Tonelli, Rosaia, Pennucci, Battaglia (29’Lombardo Erik), Cecconi, Petacchi (62’ Di Nigro), Tedeschi (78’ Bondi), Lombardi Giacomo (81’ Ballerini). A disp.: Galleri, Cardellini, Lombardi Mirco, Reburati, Fregosi. All.: Grandetti. Arbitro: Artesi di Lucca. VILLAFRANCA – Di tutto un po’. Gesti calcistici ancora sgrammaticati, sbavature, palle gol, due legni per la Gragnolese, con Liccia che ha dovuto confezionare due miracoli, anzi tre, due guizzi da ghepardo a stornare le conclusioni di Tedeschi e Giacomo Lombardi e nei minuti di recupero quello di Erik Lombardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serricciolo e Pontremoli a tutto gas