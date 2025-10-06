Serie di incendi ai cassonetti le telecamere di sorveglianza filmano tutto | denunciato un 21enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Massa Lombarda hanno denunciato un 21enne, ritenuto essere il presunto responsabile di una serie di incendi. Il tutto ha avuto inizio la notte tra il 21 e il 22 luglio, quando a Massa Lombarda sono stati incendiati diversi cassonetti per la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

