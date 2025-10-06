Serie D Grosseto bene così E ora c’è la Coppa

Dopo l’anticipo di sabato il Grosseto era diventato capolista, posizione che i biancorossi di mister Indiani hanno mantenuto anche al termine delle gare disputate ieri e valide per la sesta giornata del girone d’andata. E’ vero che Marzierli e compagni sono in compagnia di Siena e Tau Altopascio a quota 13 punti, ma è altrettanto vero che essere al vertice è sempre una bella cosa che garantisce una carica maggiore perchè è sempre ’meglio essere guardato che guardare’. Dopo la vittoria meritata ottenuta contro il Trestina in quel di Città di Castello, quindi, il Grosseto dimostra di essere in grado di dare continuità ai risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Grosseto, bene così. E ora c’è la Coppa

