Serie D - Girone E Tau vince e torna in vetta

TAU ALTOPASCIO 3 SAN DONATO TAVARNELLE 0 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Chiti, Meucci, Carli, Iezzi (29’ st Nistri), Lombardo, Bouah (37’ st Del Gronchio), Nottoli (14’ st Bagnoli), Carcani (33’ st Cartano), Tordiglione (26’ st Omorugieva). All.: Maraia. SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croci (12’ st Cellai), Sardilli (27’ st Leonardi), Falconi (14’ st Torrini), Cecchi, Alfani (35’ st Calonaci), Pecchia, Gistri, Rotondo, Nardella, Ciravegna (1’ st Doratiotto). All.: Bonuccelli. Arbitro: Zito di Rossano Calabro. Reti: 27’, 33’ 40’ pt (rig.) Carcani. Note: ammoniti Iezzi, Croci, Nardella, Torrini, Lombardo, Carli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Tau vince e torna in vetta

In questa notizia si parla di: serie - girone

Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!

Juventus Next Gen, quando i bianconeri scopriranno il girone e il calendario della nuova stagione di Serie C? Svelata tutte le date

Basket serie B: anche la formula resta invariata, nonostante i due raggruppamenti ’zoppi’ da 19 squadre. Girone sud ufficiale, calendario a fine mese

HIGHLIGHTS SERIE D (GIRONE E) ? CAMAIORE-SERAVEZZA 2-0 Vai su Facebook

Serie D girone E, 6ª giornata: in testa il trio Siena-Tau-Grosseto. Risale il Prato. - Si è appena conclusa la 6ª giornata del girone E di Serie D e in testa alla classifica ci sono tre squadre a 13 punti: Siena, Tau Altopascio e Grosseto. Lo riporta grossetosport.com

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Sei gol per il Latte Dolce, cinque per il Budoni! (oggi 5 ottobre 2025) - Risultati Serie D, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi domenica 5 ottobre 2025 delle partite per la sesta giornata di campionato. Secondo ilsussidiario.net