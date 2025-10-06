Serie D - Girone E Ghiviborgo nuovo ko Solo Boiga si fa vivo

Scandicci 2 Ghiviborgo 0 SCANDICCI: Fedele, Bertelli, Dodaro (75’ Sottil), Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (83’ Boganini), Mugelli (75’ Guidelli), Chiaverini. All.: Taccola. GHIVIBORGO: Butano, Baldacci, Del Dotto, Vecchi, Arcuri (58’ Ceccanti), Musatti, Cannarsa, Boiga, Signorini (61’ Mion), Citarella (61’ Thioune), Mariotti. All.: Ingenito. Arbitro: Pellegrino di Teramo. Reti: 12’ Chiaverini, 59’ Arrighini. Note: angoli 3-6; ammoniti: Citarella, Signorini, Biancon, Boiga; recupero: 2’ pt, 4’ st. SAN CASCIANO VAL DI PESA - Secondo ko in campionato per il Ghivoborgo. La giovane squadra ospite è apparsa anche caratterialmente inferiore agli avversari e solo sul finire ha provato a riaprire una gara che gli scandiccesi avevano avuto in mano per buona parte del suo svolgimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo, nuovo ko. Solo Boiga si fa vivo

serie - girone

