Serie D Due pareggi per Montevarchi e Terranuova Traiana
Arezzo, 06 ottobre 2025 – Due pareggi per le valdarnesi di serie D. E’ finita 0-0 la gara tra Cannara e Aquila Montevarchi. La squadra di Marmorini non ha saputo concretizzare una buona mole di gioco. Nel primo tempo il Montevarchi mantiene una supremazia territoriale ma la prima palla gol è dei padroni di casa che su azione di contropiede, con Haxhiu colpisce il palo. Attorno alla mezz'ora è però L'Aquila che va vicinissima al vantaggio. Dopo un angolo per gli umbri partono di rimessa i rossoblu, Mencagli serve Bocci che solo davanti a Vassallo spreca malamente mettendo la sfera sul fondo. La prima frazione di gara si chiude sullo 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
