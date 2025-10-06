serie c bottegone e agliana scivoloni casalinghi

La giornata che non ti aspetti. Il secondo turno d’andata del campionato di serie C ha visto le contemporanee cadute interne di Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone. Se Agliana avrebbe voluto confermare il bell’inizio di torneo, Bottegone avrebbe desiderato invece risollevarsi dopo l’esordio-choc a Montevarchi, contro la Fides. L’Endiasfalti ha ceduto 95-89 al Solettificio Manetti Castelfiorentino al PalaCapitini di Agliana, mentre la Valentina’s Camicette è stata sconfitta con il punteggio di 74-72 alla King di Bottegone da Valdisieve. L’Endiasfalti scatta in avvio, ma Castelfiorentino è vivo e, pian piano, inizia ad accumulare un buon vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

