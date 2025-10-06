Serie B la Sampdoria prova a rialzarsi | 4-1 al Pescara in rimonta Segna anche Pafundi

nella prima vittoria stagionale dei blucerchiati Una giornata di Serie B ricca di emozioni, ribaltoni e prime, pesantissime vittorie. La copertina se la prende la Sampdoria, che in un secondo tempo travolgente si sbarazza del Pescara, ottiene il suo primo successo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

