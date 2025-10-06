Serie A ufficiali date e orari dalla 13ª alla 22ª giornata | 4 big match per la Roma

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario con date e orari delle giornate comprese tra la tredicesima e la ventiduesima, tracciando così la rotta della Roma nei prossimi mesi di campionato. Il cammino dei giallorossi sarà scandito da quattro big match in prima serata, tutti con fischio d’inizio alle 20:45. Il primo appuntamento di rilievo vedrà la squadra di Gian Piero Gasperini affrontare il Napoli allo Stadio Olimpico domenica 30 novembre. Seguirà la trasferta di Torino contro la Juventus, in programma sabato 20 dicembre. Il nuovo anno si aprirà poi con un’altra sfida di alto livello: quella contro l’ Atalanta, fissata per sabato 3 gennaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, ufficiali date e orari dalla 13ª alla 22ª giornata: 4 big match per la Roma

