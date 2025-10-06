Serie A Tudor mette l’Inter in cima | È sopra le altre
Dopo il pareggio per 0-0 contro il Milan, Igor Tudor ha analizzato il momento della Juventus, evidenziando la necessità di crescere ancora e mantenere alta la concentrazione. Il tecnico croato ha sottolineato quanto sia fondamentale per la sua squadra guadagnarsi ogni risultato con lavoro e determinazione, senza mai adagiarsi. Tudor ha poi tracciato un quadro . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: serie - tudor
Calciomercato Juve, quel bianconero è fuori dai piani di Tudor! Tre club di Serie A lo puntano: la cifra per cui potrebbe essere ceduto stupisce tutti
Juventus, addio Douglas Luiz: per Tudor spunta l’ex Serie A
Juve: blitz in Serie A, Tudor ha l’esterno
TUDOR VS MOTTA. STESSO RENDIMENTO Dopo 6 giornate di Serie A, la Juventus di Igor Tudor ha raccolto gli stessi punti dell'anno scorso con Thiago Motta. Dopo un inizio promettente, sembra che la Juventus stia vivendo una fase di involuzione. S Vai su Facebook
Serie A, Juventus-Milan 0-0: quinto pari di fila per Tudor, Allegri manca l’aggancio in vetta https://iltorinese.it/2025/10/05/serie-a-juventus-milan-0-0-quinto-pari-di-fila-per-tudor-allegri-manca-laggancio-in-vetta/… - X Vai su X