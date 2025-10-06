Serie A Trento travolgente all’esordio | 109-69 su Cantù Gli highlights?

Trentotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione della Dolomiti Energia Trentino comincia con il piede giusto — anzi, con un’autentica dimostrazione di forza. I bianconeri di coach Emanuele Cancellieri hanno travolto l’Acqua S. Bernardo Cantù con un roboante 109-69 davanti ai 3.801 spettatori della BTS Arena, trasformando la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: serie - trento

