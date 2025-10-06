Serie A: Napoli, date e orari delle partite dalla 13esima di campionato di Serie A alla 22esima La Lega Serie A ha comunicato date e orari (nonché la programmazione tv) delle giornate di campionato dalla 13esima alla 22esima. Qui invece data e orario di Napoli-Cagliari di Coppa Italia. 13ª GIORNATA Domenica 30 novembre 2025 20.45 – Roma-Napoli (Dazn) 14ª GIORNATA Domenica 7 dicembre 2025 20.45 – Napoli-Juventus (Dazn) 15ª GIORNATA Domenica 14 dicembre 2025 15 – Udinese-Napoli (Dazn) 16ª GIORNATA Mercoledì 14 gennaio 2026 (recupero Supercoppa) 18.30 – Napoli-Parma (Dazn) 17ª GIORNATA Domenica 28 dicembre 2025 ore 15 – Cremonese-Napoli (Dazn) 18ª GIORNATA Domenica 4 gennaio 2026 12:30 – Lazio-Napoli (Dazn) 19ª GIORNATA Mercoledì 7 gennaio 2026 18:30 – Napoli-Verona (Dazn) 20ª GIORNATA Domenica 11 gennaio 2026 20:45 – Inter-Napoli (Dazn) 21ª GIORNATA Sabato 17 gennaio 2026 ore 18 – Napoli-Sassuolo (Dazn) 22ª GIORNATA Domenica 25 gennaio 2026 ore 18 – Juventus-Napoli (Sky e Dazn) Coppa Italia, Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 18 (ossia tra Roma-Napoli e Napoli-Juventus). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A: Napoli, date e orari delle partite dalla 13esima alla 22esima di campionato