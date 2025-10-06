Serie A Milan-Como si giocherà dall’altra parte del mondo | la Uefa dice sì

La notizia, pur non essendo ancora ufficiale al 100%, è di quelle che fanno la storia del calcio: la partita di Serie A Milan-Como, valida per la 24a giornata di campionato, si giocherà a Perth, in Australia. L’autorizzazione chiave è arrivata dalla UEFA, superando lo scoglio più arduo per il trasferimento intercontinentale. Manca solo il via libera definitivo della FIFA, ma da tempo l’organo di governo mondiale del calcio ha manifestato un orientamento favorevole, rendendo un “colpo di scena” l’unica possibilità di annullamento. Se tutto procederà come previsto, assisteremo a un evento senza precedenti: due partite dei maggiori campionati europei – Milan-Como e l’incontro della Liga Villarreal-Barcellona – disputate non solo fuori dai confini nazionali, ma in un altro continente, segnando un momento epocale nel panorama calcistico globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Serie A, Milan-Como si giocherà dall’altra parte del mondo: la Uefa dice sì

