Serie A l’Inter di Chivu ha una marcia diversa! Il tecnico trasforma la squadra | le ultime sulla formazione

Inter News 24 Serie A, l’Inter ha inanellato cinque vittorie consecutive tra Serie A e Champions: pressing, intensità e fiducia nel gruppo. Dopo la rocambolesca sconfitta di Torino contro la Juventus, l’ Inter di Cristian Chivu ha cambiato marcia. Da quella serata amara, i nerazzurri hanno reagito con forza, inanellando cinque vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, mostrando una crescita costante e un’identità tattica ormai ben definita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la svolta è arrivata proprio dopo la trasferta allo Stadium. Chivu ha saputo trasmettere al gruppo principi di pressing alto, intensità e verticalità, elementi che stanno diventando marchi di fabbrica del suo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

Serie A, l'Inter di Chivu ha una marcia diversa! Il tecnico trasforma la squadra: le ultime sulla formazione

