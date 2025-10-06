Serie A la Roma condivide la vetta con il Napoli | il precedente nel 1989 90

Cinque vittorie nelle prime sei partite. Questo è lo score con cui la Roma si presenta alla pausa per gli impegni delle nazionali. Il successo contro la Fiorentina ha permesso ai giallorossi di salire a quota 15 punti, con l’unica sconfitta in campionato fatta registrare con il Torino. La formazione di Gasperini guida la classifica insieme al Napoli e, come riportato da OptaPaolo, questa situazione c’era già stata nella stagione 198990, quando le due compagini si trovavano in vetta dopo la sesta giornata. Big match con l’Inter dopo la sosta. Un avvio di campionato molto positivo sotto il profilo dei risultati, nonostante un reparto offensivo che, Soulé a parte – decisivo anche ieri con gol e assist – sta faticando ad essere protagonista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, la Roma condivide la vetta con il Napoli: il precedente nel 1989/90

In questa notizia si parla di: serie - roma

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Graziani chiesto in Serie B, si va verso il prestito: la Roma si tutela

Serie A, equilibrio nel derby di Roma

La Roma si conferma in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa delle gare delle Nazionali, espugnandoil Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulé e Cristante che ribaltano il gol iniziale di Kean. Vai su Facebook

: - https://punchng.com/serie-a-roma-move-top-with-2-1-win-over-fiorentina/… - X Vai su X

Serie A, inizio storico per Napoli e Roma: in vetta da sole, come nel 1989/90 - È stato un inizio di stagione super la Roma di Gian Piero Gasperini che arriva alla sosta di ottobre da prima in classifica con 15 punti conquistati e una sola sconfitta rimediata. Segnala msn.com

Napoli e Roma in vetta, Milan buttato giù: Serie A, la classifica finale dopo la 6ª giornata - Si è chiusa la 6a giornata di Serie A e la classifica è mutata notevolmente. Secondo tuttomercatoweb.com