Serie A grande allarme per i partenopei | l’emergenza nella squadra di Conte in vista del match contro i nerazzurri

Inter News 24 Serie A, grande allarme per il Napoli, Politano e Lobotka infortunati? Il resoconto definitivo in vista della partita contro l’Inter. Napoli, esami confermano lesioni muscolari per Politano e Lobotka: il rientro previsto per il 25 ottobre contro l’Inter. Matteo Politano e Stanislav Lobotka sono stati costretti a lasciare il campo durante la sfida contro il Genoa a causa di problemi muscolari. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno confermato le lesioni muscolari di basso grado. Gli esiti infatti sono molto sconcertanti per i partenopei che dovranno fare probabilmente a meno di Politano il quale ha subito un infortunio al bicipite femorale, mentre Lobotka ha accusato un problema all’adduttore. 🔗 Leggi su Internews24.com
L’addio di un grande protagonista della teoria del big bang: perché potrebbe essere felice senza la serie
Pisa, adesso è Serie A. Dunga, grande cuore nerazzurro: “In campo scende tutta la città”
“Ricoverato in ospedale!”. Grande paura per l’allenatore di Serie A: come sta
Tennis - Serie A2 Grande giornata di Tennis nei campi di casa! La prima sfida contro CT Giotto si conclude in parità, con equilibrio e match combattuti. Ecco i risultati dei nostri ragazzi: Singolari • Andrea Guerrieri (CT Reggio) vince 6-4 6-7 6-3 su Lucas
29 anni fa ci lasciava Silvio Piola, il più grande marcatore nella storia della Serie A #AvantiLazio
Serie A: il Napoli riparte dal solito McTominay. Allarme Milan, serve un centravanti - E' partita la serie A con conferme e sorprese: i campioni d'Italia dominano e battono il Sassuolo senza problemi, a segno anche De Bruyne.