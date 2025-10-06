Inter News 24 Serie A, grande allarme per il Napoli, Politano e Lobotka infortunati? Il resoconto definitivo in vista della partita contro l’Inter. Napoli, esami confermano lesioni muscolari per Politano e Lobotka: il rientro previsto per il 25 ottobre contro l’Inter. Matteo Politano e Stanislav Lobotka sono stati costretti a lasciare il campo durante la sfida contro il Genoa a causa di problemi muscolari. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno confermato le lesioni muscolari di basso grado. Gli esiti infatti sono molto sconcertanti per i partenopei che dovranno fare probabilmente a meno di Politano il quale ha subito un infortunio al bicipite femorale, mentre Lobotka ha accusato un problema all’adduttore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, grande allarme per i partenopei: l’emergenza nella squadra di Conte in vista del match contro i nerazzurri