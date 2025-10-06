Serie A comunicato il calendario ufficiale del Milan dalla 13^ alla 22^ giornata

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie A ha comunicato ufficialmente il calendario del campionato del Milan tra la tredicesima e la ventiduesima giornata. Ecco gli orari e dove vedere i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Serie A comunicato il calendario ufficiale del Milan dalla 13^ alla 22^ giornata

