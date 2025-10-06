Serie A 2025 26 | anticipi e posticipi fino alla 22ª giornata il calendario della Juventus

La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e posticipi delle partite dalla 13ª alla 22ª giornata del campionato 2025-26. Per la Juventus arrivano date e orari precisi, utili a tifosi, media e organizzazione. Ecco il quadro completo delle gare previste fino a gennaio 2026. Partite della Juventus: date e orari. Ecco l’elenco degli impegni bianconeri con giorno e ora: Giornata Partita Giorno e orario 13ª Juventus – Cagliari Sabato 29 novembre, ore 18:00 14ª Napoli – Juventus Domenica 7 dicembre, ore 20:45 15ª Bologna – Juventus Domenica 14 dicembre, ore 20:45 16ª Juventus – Roma Sabato 20 dicembre, ore 20:45 17ª Pisa – Juventus Sabato 27 dicembre, ore 20:45 18ª Juventus – Lecce Sabato 3 gennaio, ore 18:00 19ª Sassuolo – Juventus Martedì 6 gennaio, ore 20:45 20ª Juventus – Cremonese Lunedì 12 gennaio, ore 20:45 21ª Cagliari – Juventus Sabato 17 gennaio, ore 20:45 22ª Juventus – Napoli Domenica 25 gennaio, ore 18:00 Considerazioni sull’impatto del calendario. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Serie A 2025/26: anticipi e posticipi fino alla 22ª giornata, il calendario della Juventus

