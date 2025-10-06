Sergio Bonelli Editore presenta TEX MEZZOSANGUE!

Nerdpool.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TEX. MEZZOSANGUE!, avventura texiana magistralmente interpretata dalla coppia d’assi  Pasquale Ruju  e  Alfonso Font, arriva in libreria dal  21 ottobre  in un prezioso formato da collezione. Quando su Edward Santos si abbatte la giustizia di  TEX, la sua banda viene distrutta e la sua carriera criminale stroncata. Solo per un soffio riesce a sfuggire alla morte, trovando salvezza grazie al giovane meticcio Makua, che lo cura e lo rimette in sesto. In cambio del suo aiuto, il ragazzo chiede a Santos di insegnargli a maneggiare la Colt, prima di proseguire per la propria strada. Ma le piste del vecchio pistolero al tramonto e del giovane e micidiale gunman mezzosangue sono destinate a incrociarsi di nuovo con quelle di Tex Willer e Kit Carson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

sergio bonelli editore presenta tex mezzosangue

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. MEZZOSANGUE!”

In questa notizia si parla di: sergio - bonelli

Sergio Bonelli Editore presenta “NERO. VOLUME VIII – LA CASA DORATA”

Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. FURIE ROSSE”

Sergio Bonelli Editore: bilancio 2024 tra crescita dei ricavi, trasformazione multicanale e nuove sf

5 fumetti Sergio Bonelli Editore da acquistare ad ottobre 2025 - Fra le uscite Sergio Bonelli Editore di ottobre 2025 fra cui Orbit Orbit di Caparezza e il primo volume della Stagione Due di Simulacri. Secondo msn.com

sergio bonelli editore presentaLe novità SBE in libreria questa settimana - Dal 3 ottobre 2025 SBE porta in libreria il volume conclusivo della serie francese Nottingham e una nuova artist edition di Senzanima. Segnala lospaziobianco.it

Cerca Video su questo argomento: Sergio Bonelli Editore Presenta