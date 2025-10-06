TEX. MEZZOSANGUE!, avventura texiana magistralmente interpretata dalla coppia d’assi Pasquale Ruju e Alfonso Font, arriva in libreria dal 21 ottobre in un prezioso formato da collezione. Quando su Edward Santos si abbatte la giustizia di TEX, la sua banda viene distrutta e la sua carriera criminale stroncata. Solo per un soffio riesce a sfuggire alla morte, trovando salvezza grazie al giovane meticcio Makua, che lo cura e lo rimette in sesto. In cambio del suo aiuto, il ragazzo chiede a Santos di insegnargli a maneggiare la Colt, prima di proseguire per la propria strada. Ma le piste del vecchio pistolero al tramonto e del giovane e micidiale gunman mezzosangue sono destinate a incrociarsi di nuovo con quelle di Tex Willer e Kit Carson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. MEZZOSANGUE!”