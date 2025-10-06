Serena Banzato paratleta al secondo libro | Tu sei un capolavoro
Roma, 6 ott. (askanews) - Quante volte ci è stato detto che, per poter amare qualcuno, è necessario prima imparare ad amarci? Sembra facile, ma non lo è. Imparare a conoscersi e a volersi bene è un affare complicato, soprattutto se si prova a farlo da soli. La psicoterapeuta Serena Banzato, dopo averci raccontato, nel suo primo libro, il proprio viaggio di dolore e rinascita, si fa questa volta guida d'eccezione per accompagnarci lungo un tortuoso percorso alla scoperta di chi siamo davvero. Aprendoci metaforicamente le porte del suo studio, ci invita con calore e delicatezza ad accomodarci, avere fiducia e affrontare con lei un cammino in tre fasi verso la conoscenza di noi stessi, delle nostre origini, della nostra interiorità e del modo in cui viviamo le relazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Citazione di spiritualità del giorno 29 Settembre Dobbiamo smettere di pensare che "le parole sono solo parole", perché il cervello vive di narrazioni e racconti, e una frase può condizionarci e ferirci come una lama. Serena Banzato
Tu sei un capolavoro. Piccoli passi per imparare a volersi bene Il nuovo libro di mia sorella Serena sta per arrivare! Puoi già pre-ordinarlo e dal 23 settembre lo troverai in libreria #nuovolibro #serenabanzato #tuseiuncapolavoro
