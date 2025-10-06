Serbia si ribalta barca con 11 persone a bordo | le ricerche

Una barca con a bordo 10 cittadini cinesi e un cittadino serbo si è capovolta durante la notte sul fiume Danubio, al confine tra Serbia e Croazia. Il bilancio delle vittime è al momento di un morto, un cittadino cinese, mentre altre nove persone sono state tratte in salvo tra Serbia e Croazia. Nel video le ricerche dei dispersi da parte della polizia serba. I 10 cittadini cinesi stavano cercando di attraversare illegalmente il confine. L’incidente è avvenuto vicino alla città serba di Backa Palanka, a circa 90 chilometri a nord-ovest di Belgrado. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

