Senti ma tu? Verissimo Silvia Toffanin imbarazza Gianni Sperti | mani sul volto pubblico gelato
A “Verissimo” è andata in scena una puntata che ha mescolato emozione e leggerezza, tra storie d’amore e confessioni inaspettate. Dopo l’intervista toccante a Andreas Muller e Veronica Peparini, che hanno parlato della loro unione e della recente celebrazione del matrimonio, Silvia Toffanin ha accolto in studio un altro volto amatissimo dal pubblico di Canale 5: Gianni Sperti. L’opinionista di “Uomini e Donne” è entrato sulle note di “Maschio” di Annalisa, improvvisando un breve balletto con la padrona di casa e scherzando con il pubblico, in un clima di simpatia e complicità. Ma dietro la risata si nascondeva anche una pagina più intima della vita di Sperti, che oggi ha scelto di parlarne con sincerità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: senti - verissimo
Una giovane donna, che dopo tante sofferenze, oggi è libera di essere se stessa: a #Verissimo Carly Tommasini Vai su Facebook
Verissimo con Silvia Toffanin: le anticipazioni del weekend 27-28 settembre - Storie, ospiti speciali e momenti emozionanti nel weekend di Verissimo con Silvia Toffanin. Scrive notizie.it
Paolo Bonolis imbarazza Silvia Toffanin a Verissimo: «Tu fai ancora l'amore con tuo marito?». La reazione della conduttrice - Le storie oggi, domenica 2 giugno, è stata riproposta l'intervista di Paolo Bonolis fatta da Silvia Toffanin lo scorso novembre. ilmessaggero.it scrive