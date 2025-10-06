Sentenza sul falso ideologico a Pratola Serra | le motivazioni del Tribunale di Avellino

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le motivazioni della sentenza depositata dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Elena Di Bartolomeo, chiariscono i presupposti alla base della condanna per falso ideologico in atto pubblico relativa alle delibere del bilancio consuntivo 2017 del Comune di Pratola Serra.I fatti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

