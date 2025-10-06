Sentenza storica del Tribunale di Novara sul lutto negato in pandemia

AGI - Il Tribunale di Novara introduce e riconosce l'esistenza e la risarcibilità del danno da "mancato commiato" per "avere negato quel momento essenziale per l'elaborazione del lutto che è il passaggio, per certi versi formale, di addio". Il contesto è una storia come tante altre avvenute nel tempo spietato della pandemia quando molte persone non riuscirono a dire addio a un familiare a causa delle restrizioni nell'accesso alle case di riposo. Alla signora Rosa Anna Z. nel gennaio 2021 venne negato dai responsabili della struttura di poter incontrare per l'ultima volta il marito Pietro, ospitato in una Rsa a Novara. 🔗 Leggi su Agi.it

